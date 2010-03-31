«Манчестер Юнайтед» надолго лишился Руни

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, получивший травму в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией», будет вынужден пропустить от двух до четырех недель из-за растяжения связок голеностопа, сообщает Sports.ru со ссылкой на Sky Sports. Ожидается, что футболист пропустит ответную встречу с «Баварией» и матчи чемпионата Англии против «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». Напомним, Руни в конце встречи с мюнхенцами на ровном месте подвернул голеностоп и покинул пределы поля с помощью врачей.