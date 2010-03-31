Организаторы Олимпиады в Лондоне попали в тяжелое финансовое положение

Организаторы Олимпиады 2012 года в Лондоне попали в тяжелое финансовое положение. На покрытие новых рисков будет выделено лишь £194 млн ($290 млн), сообщил парламентский комитет Великобритании в среду, передает «Газета.Ru». Комитет по распределению государственных средств также озабочен тем, как оргкомитет олимпиады в Лондоне (LOCOG) планирует заработать £400 млн стерлингов на продаже билетов и при этом сохранить их ценовую доступность.»Положение тяжелое, необходимо серьезно отнестись к этому вопросу. Мы также ограничены в возможности реагировать на появление новых проблем с приближением Олимпиады», - сказал председатель комитета Эдвард Ли. Строительство Олимпийского стадиона на востоке Лондона идет по плану и укладывается в бюджет размером 9,3 миллиарда фунтов стерлингов, отмечает комитет. Однако от изначальных £2,74 млрд, выделенных на разрешение непредвиденных ситуаций в случае их возникновения, осталось лишь £1,2 млрд. И только £194 млн из этой суммы выделены на покрытие новых рисков. Непредвиденных расходов становится все больше. Например, 276 миллионов фунтов будет потрачено на охрану Олимпийского стадиона после завершения строительства. LOCOG планирует заработать £2 млрд, необходимых для проведения Олимпиады, при помощи спонсоров, продажи относящихся к соревнованиям товаров и билетов. Оргкомитет Олимпиады уже смог получить 70 процентов от этой суммы.