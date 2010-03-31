Семейство Пике подало в суд на Бриаторе

Трехкратный чемпион мира Нельсон Пике и его сын Нельсон Пике-младший подали в суд на бывшего руководителя «Рено» Флавио Бриаторе за клевету. Бразильское семейство оценивает моральный ущерб в 200 000 фунтов стерлингов. Дело берет свои корни из прошлогоднего пресс-релиза «Рено», в котором Флавио Бриаторе обвинил двух бразильцев в ложных свидетельских показаниях по делу об умышленной аварии Нельсона Пике-младшего в «Сингапуре в 2008 году. Кроме того, Бриаторе заявил, что Пике его шантажировали. «Учитывая, что команда «Рено» не отказалась от своих заявлений и не извинилась, Пике считают, что у них нет другого варианта, кроме как продемонстрировать ошибочность этих утверждений в суде», – цитирует адвоката Пике Доиминика Кроссли Daily Mail. sports.ru