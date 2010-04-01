Скворцова: Намерена выступить на Олимпиаде в Сочи

Российская бобслеистка Ирина Скворцова, продолжающая реабилитацию после тяжелой травмы, заявила, что намерена выступить на Олимпиаде в Сочи. «Раны заживают до срока, определенного врачами на основании их предыдущего опыта работы с такими больными. Я планирую совсем восстановиться за два года. Почему именно за два? Потому что после этого останется два года до Олимпиады в Сочи. На тренировки. Надеюсь, принять участие. Это моя детская мечта, хотелось бы, чтобы она сбылась. Правда, в детстве я занималась легкой атлетикой и думала об Олимпиаде именно в контексте этого вида спорта. Но потом перешла в бобслей», – цитирует Скворцову «Новые известия».