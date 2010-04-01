Лига чемпионов. ¼ финала. Результаты матчей среды

Состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов: «Арсенал»-«Барселона» и «Интер»-ЦСКА. Арсенал — Барселона - 2:2 Голы: Уолкотт, 69; Фабрегас, 85-пен - Ибрагимович, 46, 59 Арсенал: Альмуния, Диаби, Санья (Уолкотт, 66), Фабрегас, Вермален, Насри, Галлас (Денилсон, 44), Сонг, Клиши, Аршавин (Эбуэ, 27), Бендтнер Барселона: Вальдес, Алвес, Пике, Пуйоль, Хави, Ибрагимович (Анри, 77), Месси (Милито, 87), Кейта, Бускетс, Родригес, Максвелл Предупреждения: Аршавин, 21; Сонг, 40; Фабрегас, 44; Эбуэ, 74; Диаби, 79 - Пике, 72 Удаление: Пуйоль, 84 Судья: Бузакка (Швейцария) Интер — ЦСКА - 1:0 Гол: Милито, 65 Интер: Жулио Сезар, Дзанетти, Станкович, Это'О, Снейдер, Майкон, Камбьяссо, Милито, Матерацци, Самуэль, Пандев (Марига, 90) ЦСКА: Акнифеев, Шемберас, Игнашевич, А.Березуцкий, В.Березуцкий, Щенников, Мамаев (Гонсалес, 73), Красич, Хонда (Дзагоев, 70), Алдонин (Рахимич, 76), Нецид Предупреждения: Матерацци, 12 - Красич, 32; Алдонин, 37 Судья: Уэбб (Англия)