Моуриньо: «Интер» должен был забивать больше

Главный тренер «Интера» Жозе Моуринью прокомментировал победу над ЦСКА в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. «Я был прав, когда говорил, что нас ждёт тяжёлая и не зрелищная игра. В первой половине матча мы действовали слишком медленно, но во втором тайме действовали на порядок лучше. ЦСКА хорошо играл в обороне, и нам было сложно что-либо сделать. Во втором тайме соперник дал нам больше пространства для атаки и мы создали немало моментов и вполне могли рассчитывать на победу со счётом 3:0. Но это победа, и мы значительно повысили свои шансы на выход в полуфинал. К тому же, за ЦСКА не сыграют два ключевых игрока (Красич и Алдонин – прим. «Газеты.Ru»), а у нас в строй должны вернуться Лусио и Мотта. Сегодня мы использовали схему 4-4-2, которая идеально подходит под игровые характеристики моих футболистов. ЦСКА, который мы видели против «Севильи», «Вольфсбурга», «Манчестер Юнайтед» был сильнее, чем тот, который вышел сегодня на поле», – приводит слова Моуринью Football Italia.