Гвардьола:«Барселона» показала свою лучшую игру на выезде

Главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардьола прокомментировал ничью с «Арсеналом» (2:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. «Несмотря на то, что матч проходил на выезде, мы сегодня показали свой футбол. Я доволен результатом. Ничья на поле соперника в первом матче делает наши шансы на выход в полуфинал достаточно высокими. Мы были близки к победе, но вполне могли и проиграть. В прошлом сезоне «Барселона» показала великолепные результаты, выиграв множество трофеев, но так, как сегодня, моя команда на выезде не играла никогда. А первые 45 минут я могу назвать вообще самыми лучшими», – приводит слова Гвардьолы AP.