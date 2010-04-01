Аршавин: Не выйду на поле две-три недели

Нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о своем самочувствии после ничьей с «Барселоной» (2:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, в котором он был заменен на 28-й минуте из-за повреждения. «Как я себя чувствую? Возможно, я не смогу выйти на поле в ближайшие две-три недели. Это не рецидив старой травмы, это новое повреждение. Я не видел, как проходила игра, так как был с врачами. Сейчас могу сказать только одно: футболисты «Арсенала», безусловно, проявили характер. Почему « Арсенал» так долго приходил в себя? «Барселона» провела хороший игровой отрезок. Но и мы ведь смогли отыграться. Есть еще один матч», – приводит слова Аршавина его официальный сайт.