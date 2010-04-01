У Кличко появился конкурент на бой с Хэем или Руизом

Бернард Хопкинс, которому вскоре предстоит встретиться с Роем Джонсом-младшим, заявил, что хочет встретиться с победителем боя между чемпионом мира WBA в супертяжелом весе Дэвидом Хэем и претендентом на его титул Джоном Руизом. «Я хочу сразиться с победителем этого боя, и оба они сотрудничают с Golden Boy», - цитирует Хопкинса Чемпионат.ру со ссылкой на Boxingscene.com. В то же время и Хэй, и Руиз заинтересованы в поединке с чемпионом мира IBF/WBO/IBO Владимиром Кличко. «Я сказал Хопкинсу, что они оба выразили интерес к бою с Владимиром Кличко. Но пока что ничего не известно. Это все на уровне возможностей, но я думаю, что они предпочтут бой, который принесет больше денег. Если бой с Хопкинсом принесёт больше денег, то будет поединок с ним, но я думаю, что больше денег принесёт схватка с Кличко», - сказал исполнительный директор Golden Boy Ричард Шафер. Напомним, что поединок между бывшим Роем Джонсом-младшим и Бернардом Хопкинсом состоится 3 апреля в Лас-Вегасе.