В «Днепре» появился американский легионер

Новобранцем баскетбольного клуба «Днепр» стал американский форвард Маркус Фэйсон (32 года, 196 см). Игрок сможет помочб днепропетровцам уже завтра в выездном матче украинской суперлиги с «Говерлой», сообщает официальный сайт «Днепра». Фэйсон перешел из «Перистери», за который в чемпионате Греции набирал в среднем по 12,5 очка. Американец знаком с чемпионатом Украины: в сезоне 2007/08 он выступал за БК «Киев» (по 10,2 очка). В карьере он также играл за бельгийский «Шарлеруа», немецкий «Рейн-Энерги», испанскую «Уникаху», турецкий «Бешикташ».