Бокс. Хэй, по традиции, пообещал оторвать сопернику голову

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация) британец Дэвид Хэй пообещал оторвать голову американцу Джону Руису, с которым Хэй встретится на ринге 3 апреля 2010 года в Манчестере. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Sky Sports. Комментируя информацию о том, что Руис приедет в Англию один, без семьи, Хэй сказал, что он тоже не взял бы семью, если бы знал, что его лишат головы. По словам Хэя, Руис подсознательно ощущает, что будет нокаутирован в бою с британцем. Руис провел на профессиональном ринге 54 боя и потерпел в них восемь поражений, но только один раз американец был нокаутирован. Бой Руиса с новозеландцем Дэвидом Туа в 1996 году продолжался лишь 19 секунд, по истечении которых Руис был отправлен в тяжелейший нокаут. Для Хэя бой с Руисом будет только четвертым с тех пор, как он перешел в тяжелый вес. В предыдущем поединке, состоявшемся 7 ноября 2009 года, Хэй победил россиянина Николая Валуева и отобрал у него титул чемпиона мира. Хэй известен своими скандальными заявлениями. В декабре 2008 года в журнале Men's Health был напечатан фотоколлаж, на котором Хэй держал отрезанную голову Владимира Кличко. А в апреле 2009 года британский боксер пришел на пресс-конференцию в футболке, на которой он был изображен с отрезанными головами обоих братьев.