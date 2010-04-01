«Феррари» улучшила систему охлаждения болида

На Гран-при Малайзии «Феррари» выступит с улучшенной системой охлаждения болида F10. Решение модифицировать систему было принято во время Гран-при Бахрейна, после того, как Скудерия была вынуждена сменить моторы из-за перегрева. «Температура двигателя – это результат работы аэродинамики машины, поэтому мы должны потрудиться, чтобы быть уверенными, что больше у нас не возникнет проблем такого рода. В Малайзии у нас будет ряд изменений, которые будут связаны с особенностями данной трассы», – цитирует руководителя команды Стефано Доменикали Motosport. Предполагается, что одной из мер по борьбе с перегревом двигателя станут расширенные «акульи жабры». sports.ru