Ирвайн станет ведущим радиошоу о «Формуле-1»

Бывший пилот «Формулы-1» Эдди Ирвайн станет ведущим нового радиошоу, посвященного королевским гонкам. Ирвайн будет вести получасовое LG Grand Prix Show на радиостанции talkSPORT каждое воскресенье в 8 часов вечера после этапа Гран-при вместе с постоянным ведущим Энди Гольдштейном. «Несмотря на то, что я больше не бываю в паддоке, я по-прежнему с большим интересом слежу за «Формулой-1», гонками и точками зрения пилотов. Эта программа будет проникать в самую глубину спорта, и вы увидите нечто, что еще никто не видел. Между мной и моим соведущим Энди не будет никаких командных разногласий. Надеюсь, что нет специального пункта в контракте, согласно которому он должен иметь последнее слово. Поскольку, если такой пункт есть, я могу сказать сразу – командные предпочтения будут вне эфира – пусть победит сильнейший пилот», – цитирует Ирвайна Autosport. sports.ru