Федерация легкой атлетки ЮАР запретила Семеня выступать до июня

Федерация легкой атлетики ЮАР (ASA) ожидает от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) оглашения результатов гендерного теста чемпионки мира 2008 года Кастер Семеня до начала июня. «Если IAAF просит нас подождать до июня, то мы сделаем это», – цитирует представителя ASA Ричарда Стандера The Guardian. Также ASA запретила Семеня выступать на официальных соревнованиях до оглашения IAAF результатов гендерного теста. Наканунен легкоатлетка заявила, что намерена выступить в несколько стартах в летнем сезоне. sports.ru