Бой между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом состоится!

Легендарный английский боксер супертяжелого веса Леннокс Льюис принял решение дать согласие на бой с чемпионом мира Виталием Кличко. Подробности сообщает влиятельное британское издание «Play in Box».



Как известно, украинский боксер после сомнительного проигрыша Ленноксу в июне 2003 года горел желанием взять реванш. Поэтому с его стороны предложения англичанину делались неоднократно. Единственным препятствием был гонорар. Леннокс соглашался выйти на ринг лишь при условии, что получит удовлетворяющую его сумму. Оппоненты находили ее невозможно завышенной. Поэтому на этом поединке, казалось бы, поставили крест. И вот неожиданно, при участии компаний, заинтересованных в данном поединке, такие деньги нашлись. Хотя сумма, которую получат Ленок и Кличко, пока не оглашается.



За комментариями мы сразу обратились к Виталию Кличко. Он, не скрывая радости, сообщил:



- Это что-то невероятное! Будто сон. Наши команды со дня на день приступят к переговорам, и думаю, что контракт на бой с Льюисом подпишем уже в ближайшее время. Такой шанс «поквитаться» упускать нельзя! Конечно, я пока связан обязательствами с Сосновским. И этот поединок состоится, как известно в мае. Безусловно, бой с поляком я буду рассматривать, прежде всего, как подготовительный к поединку своей мечты – с Ленноксом Льюисом. По всей видимости, наша встреча с ним может состояться уже в этом году. Где-то в сентябре-октябре.



- Над местом проведения этого боя еще не задумывались?



- На мой взгляд, вариантов здесь может быть более двух... Во-первых, в Германии или в США. Не исключена также Британия. И раскрою небольшой секрет – есть мысль провести этот поединок в Киеве. Мы понимаем, что в этом случае будут сложности. Но, как известно, ничего невозможного нет.



- Виталий, можете хотя бы приблизительно намекнуть на сумму гонорара?



- Сейчас – нет. Всему свое время. Потерпите.



(«СПОРТглавред», 1 апреля, 2010 г.)



