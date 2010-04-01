Трасса в Малайзии требует реконструкции

Управляющий «Сепанга» Разлан Разали заявил, что малайскому автодрому требуется капитальный ремонт. Это был один из треков нового поколения, созданных Германом Тильке, однако со времени первой гонки прошло уже 12 лет. Разали пояснил, что, к примеру, после долгих лет неблагоприятного воздействия погоды, необходимо провести ремонт трибун. «Нам необходимо перестроить весь автодром. Покрытие крыши главной трибуны изжило себя и требует замены. Трасса не менялась со времени ее постройки. Я, конечно, не говорю, что «Сепанг» должен стать чем-то вроде автодрома в Абу-Даби, но мы должны выйти на уровень Шанхая и Бахрейна», – рассказал Разали. Промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун назвал «Сепанг» «потрепанным», заявив, что большого ремонта не требуется. «Стоимость реконструкции трассы оценивается в 60 миллионов долларов. Без этих денег мы сможем разве что улучшить часть паддока, где Берни чаще всего появляется. Если серьезно, многое требует изменений. На автодроме есть трещины, и они требуют ремонта. Кроме того, наше правительство теряет интерес к трассе, многие министры не считают «Сепанг», авто- и мотоспорт важными для Малайзии. Надеюсь, что, благодаря «Лотусу» и нашему пилоту Файрузу Фаузи, интерес власти к нам возрастет. Как только они удовлетворят нашу просьбу в средствах на реконструкцию, мы приступим к работе», – цитирует Разали Motorsport. sports.ru