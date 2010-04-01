Энен и Клейстерс сыграют в полуфинале турнира в Майами

Две бывшие первые ракетки мира - бельгийские теннисистки Жюстин Энен и Ким Клейстерс - сыграют в полуфинале турнира в Майами. В 1/4 финала Клейстерс обыграла Саманту Стосур из Австралии, а Энен взяла верх над второй ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки. Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA). Клейстерс победила Стосур в двух сетах со счетом 6:3, 7:5. Энен переиграла Возняцки в трехсетовом поединке со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Таким образом, одна из бельгийских теннисисток точно сыграет в финале. Другой финалисткой станет победительница матча американки Винус Уильямс и француженки Марион Бартоли. В мужской части турнира первую пару полуфиналистов составили испанец Рафаэль Надаль и американец Энди Роддик. Еще два места в полуфинале разыграют россиянин Михаил Южный со шведом Робином Седерлингом, а также чех Томаш Бердых с испанцем Фернандо Вердаско. «Лента.ru»