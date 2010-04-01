Серена Уильямс выступит в качестве линейного судьи

Первая ракетка мира Серена Уильямс, восстанавливающаяся после травмы колена, все-таки дала согласие приехать в Рим. Но не в роли теннисистки, а в роли линейного судьи. «Я огорчена своим поведением в полуфинале US Open - 2009, - сказала Уильямс. – Я тогда действительно погорячилась и думаю, для той судьи, которую я оскорбила, мои слова были очень неприятны. Поэтому я решила сама попробовать побыть в ее шкуре, буду судить на линии». В данный момент Серена уже проходит курс подготовки линейного арбитра. Чемпионат.ру