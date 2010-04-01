Золото Олимпиады в Ванкувере досталось украинцу уже после Игр!

Такого история олимпийского движения еще не знала! Оказывается, рано огорчались украинские болельщики, что сборная их страны осталась без медалей Олимпийских игр в Ванкувере. Не тут-то было! Буквально сегодня стало известно, что результаты уже повторных допинг-проб биатлонистов, занявших 1- 4 места в спринте на 10 км, дали положительный результат. Таким образом, занявший в этой гонке 5 место наш Андрей Дериземля переместился сразу на высшую ступень пьедестала. Пусть и с запозданием, но золото все же «упало» в копилку украинской команды. Боле того, со дня на день станут известны результаты проб на допинг биатлонисток в олимпийской эстафете 4х6 км. Специалисты высказывают сильные подозрения, что у первых пяти команд не все в порядке в этом отношении. Будем держать кулаки за наш женский квартет, занявший шестое место! («СПОРТглавред», 1 апреля, 2010 г.)