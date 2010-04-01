Шарапова снялась в рекламном ролике в специальной маске

Российская теннисистка Мария Шарапова представила в социальной сети Facebook новый рекламный ролик Nike со своим участием. В шуточном ролике Шарапова имитирует игру в теннис, в ходе которой она через маску дышит в специальный баллон. Позже, как выясняется, Nike закачивает этот воздух в подошвы своих кроссовок Nike Air (с английского - воздух), чтобы помочь совершенствованию юных спортсменов, использующих продукцию Nike. Помимо Шараповой в ролике снялись и другие спортсмены. Шарапова призналась, что чувствовала себя неуютно в ходе съемок рекламы, поскольку не представляла, как она будет выглядеть в маске на экране. «Но я всегда доверяю Nike и, думаю, вы согласитесь, что они отлично сработали», - пишет Шарапова. Ролик, который называется «The Secret Behind Nike Air», можно посмотреть здесь. По данным журнала «Финанс», в 2009 году Шарапова сохранила титул самой богатой спортсменки России, заработав 24 миллиона долларов. Непосредственные доходы Шараповой от игры в теннис составили 0,9 миллиона долларов, а остальное пришлось на поступления от рекламных контрактов. «Лента.ru»