Формула-1. Шумахер назвал своего главного соперника

Михаэль Шумахер заявил, что Себастьян Феттель - это тот пилот, которого нужно победить, чтобы завоевать чемпионство. «Если вы спросите меня о сопернике, который действительно выделяется, то это он. Посмотрите на его болид и на то, как он водит. Он действительно представляет наибольшую угрозу. Конечно, ему немного не повезло на первых двух этапах, но если бы все прошло гладко, то он выиграл бы обе гонки». Семикратный чемпион мира доволен своим выступлением на старте сезона: «Многие думают, что я потерял в мастерстве, но я так не считаю». «В Австралии я был близок к подиуму, но меня выбили. Посмотрим, как дела пойдут дальше, пока что рано о чем-либо говорить», сообщает iSport.ua.