Янукович: Подготовка к Евро-2012 находится в страшном упадке

Президент Украины Виктор Янукович назвал неудовлетворительной подготовку к проведению в стране чемпионата Европы по футболу в 2012 году. «Сегодня этот вопрос находится в страшном упадке», – заявил Янукович. По словам президента, для освоения бюджетных средств на подготовку к чемпионату необходимо «найти строителей, тех, кто будет заниматься инфраструктурой, строительством дорог, отелей, терминалов». При этом он заверил, что все задачи будут выполнены, и работы будут проводиться лучше, чем в предыдущие годы. «Но и в этом году мы раскрутим этот вопрос, чтобы в 2012 году нам не стыдно было за нашу страну, чтобы мы как хозяева могли встретить гостей, болельщиков, представителей со всего мира», – сказал Янукович, назвав данный вопрос приоритетным. По его словам, на подготовку к Евро-2012 в этом году должно быть использовано не менее 30 млрд грн. «Если мы не 40 миллиардов в этом году используем, пусть будет 30 миллиардов, но не меньше», – сказал Янукович, передает Интерфакс. По словам президента, из запланированных в прошлом году на подготовку к проведению Евро-2012 9 млрд грн было использовано около 3 млрд грн. ($3,78 млрд).