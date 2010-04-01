РФС признал ошибку арбитра в матче «Зенит» - «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным решение арбитра матча чемпионата России между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком», засчитавшего гол форварда москвичей Веллитона. Комиссия сочла, что Веллитон находился в положении «вне игры». Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт РФС. Матч «Зенит» - «Спартак» состоялся 21 марта 2010 года. Судья этой встречи Станислав Сухина на 12-й минуте игры засчитал гол Веллитона. По оценке ЭСК РФС, ошибку в этом эпизоде допустил помощник главного арбитра Игорь Лапидус, который не зафиксировал офсайд. В то же время экспертно-судейская комиссия не признала правоту «Зенита», в своей жалобе указавшего, что на 82-й минуте встречи судья должен был назначить пенальти в ворота «Спартака». Комиссия сочла, что в этом эпизоде арбитр принял верное решение. «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью со счетом 1:1. На гол Веллитона на 88-й минуте «Зенит» ответил мячом Николаса Ломбертса.