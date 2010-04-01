Из Бекхэма сделали героя шутки

Полузащитник сборной Англии по футболу и клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвид Бекхэм оказался главным героем первоапрельской шутки, сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на AP. Сегодня в австралийских СМИ появилась информация, что футболист, который в последнее время играл в аренде в «Милане», отправится на чемпионат мира-2010 в качестве помощника главного тренера сборной Австралии. Бекхэм, напомним, получил тяжелую травму и не сможет поехать в ЮАР в составе национальной команды. Так, в Sydney Morning Herald появилось сообщение, что договоренность с Бекхэмом была достигнута после того, как глава Австралийской футбольной федерации Фрэнк Лоуи отправил англичанину в больницу фрукты и открытку. Затем на радиостанции, принадлежащей Australian Broadcasting Corporation, использовали голос Бекхэма и сделали подложное интервью, в котором полузащитник якобы подтвердил свое согласие поехать на ЧМ с австралийцами. Некоторые слушатели поверили в это, однако затем СМИ признались в недостоверности этой информации.