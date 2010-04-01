Алиев: У Газзаева мне не нравились тренировки

Полузащитник «Локомотива» Александр Алиев заявил, что не намерен отказываться от игры в сборной Украины, и пояснил, что никогда не конфликтовал с главным тренером киевского «Динамо» Валерием Газзаевым. «Ничего не знаю о том, что могу отказаться от игры в сборной Украины. Слышу только от корреспондентов. Звоните, нагнетаете страсти. А что я могу ответить? Я – игрок сборной Украины. Хочу играть за эту команду. Ни о каком гражданстве не думаю и не пытаюсь что-то менять. В чем именно мне не нравились методы Газзаева? Тренировки. Ежедневно одни и те же упражнения. Не играем в квадрат, нет игровых серий. Хочешь остаться после тренировки – Газзаев не позволяет. Кричит, чтобы все шли с поля. Но я подчеркиваю: конфликтов у меня с Газзаевым не было. Так что прекратите разговоры об этом», – цитирует Алиева «Газета.UA».