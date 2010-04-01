Зидан назвал игрока, которого, не раздумывая, взял бы в «Реал»

Бывший футболист мадридского «Реала» Зинедин Зидан сказал в интервью испанской газете Marca, кто, по его мнению, является новой восходящей звездой мирового футбола. Зидан считает, что это молодой полузащитник французского «Лилля» Эден Хазар. Более того, Зизу советует руководству и тренерскому штабу «Королевского клуба» не терять времени и попытаться задействовать молодого бельгийца на «Сантьяго Бернабеу». «Я бы взял Хазара в «Реал», ни минуты не раздумывая, с закрытыми глазами», - сказал Зидан, передает Чемпионат.ру.