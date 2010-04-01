Алмейда: В киевском «Динамо» состоялся мужской разговор. Мы сделали выводы.

Бразильский защитник киевского «Динамо» Леандро Алмейда заявил, что после победы над «Металлистом» со счетом 3:0 в рамках 22-го тура чемпионата Украины моральное состояние его команды заметно улучшилось. «Вне всякого сомнения. Эта игра была для нас чрезвычайно важна, ведь соперничали мы с одним из лидеров турнирной таблицы, командой, которая занимает третье место и претендует на попадание в Лигу чемпионов. Победа со счетом 3:0 показала, что наша команда не опустила руки в борьбе за золотые медали и нацелена только на победу. Мы сделали выводы, как в будущем больше не допускать таких неудач, как в Донецке и Ужгороде. У нас в команде состоялся мужской разговор, кроме того, имела место встреча с президентом, в ходе которой были озвучены многие наши промахи. Из сложившейся ситуации мы сделали необходимые выводы и подобным провалам, как в последних выездных поединках, наши соперники порадоваться больше не смогут. Учитывая тот факт, что мы позволили нашему главному конкуренту «Шахтеру» сперва сократить отрыв, а затем и выйти вперед, борьба за золотые медали стала еще интереснее. «Динамо» и «Шахтер» входят в лидирующую группу, от которой значительно отстали остальные команды. Чемпионство будет разыграно как раз между нами и горняками. Думаю, интрига будет длиться до последнего тура, до последней минуты заключительного поединка», - приводит слова Алмейды официальный сайт ФК «Динамо (Киев)».