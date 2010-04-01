Ф/катание. Плющенко грозит дисквалификация

Российский фигурист Евгений Плющенко организовал новое ледовое шоу «Короли льда». Параллельно с первыми выступлениями Федерация фигурного катания России (ФФКР) направила письмо в Международный союз конькобежцев (ISU). В нём функционеры разъяснили, что не давали Плющенко разрешения на шоу. Федерации не понравился факт отказа Плющенко от участия в чемпионате мира в Турине из-за проблем со здоровьем, которые не помешали ему выступать в шоу. «Я не смог поехать на чемпионат мира, потому что тренировал два четверных прыжка после Олимпиады. Посмотрел на систему судейства и понял: нужен ещё один четверной. Начал его тренировать — перепрыгал. За пять дней до чемпионата колено просто не держало выезд с четверного. А ехать на мировое первенство без четверного бессмысленно. Если уже и с четверным проигрываешь, то без четверного – десятое место получите», — рассказал Плющенко в интервью Infox.ru, передает Чемпионат.ру. В новом шоу кроме Плющенко, выступают француз Жубер, Ламбьель и Джонни Вейр, вышедший на лед в костюме с надписью «Русское сердце».