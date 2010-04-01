Бокс. Кличко с Поветкиным дали срок в 30 дней

Представитель IBF Линдси Таккер рассказал, как в ближайшее время будет развиваться ситуация с проведением поединка между чемпионом мира по версии организации в супертяжелом весе Владимиром Кличко и обязательным претендентом на титул Александром Поветкиным. «Несколько дней назад мы послали промоутерским компаниям, представляющим интересы Владимира Кличко и Александра Поветкина, официальное письма, обязав стороны в течение 30 дней придти к согласию по организации поединка. Если до 26 апреля стороны не сумеют достигнуть договоренности, будут назначены торги на право проведения боя. Состоится аукцион, который и определит организатора», – приводит слова Таккера издание «Блик».