Кулак: Калина пропускает Чемпионат Европы

1 апреля 2010, 16:34

На Пасху, 4 апреля, стартует Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Главный тренер женской сборной Украины Василий Кулак рассказал turnir.com.ua о кадровых проблемах и шансах нашей команды на успех. Для нас Чемпионат Европы-2010 – соревнования не на результат, а один из этапов качественной подготовки к Олимпийским Играм, - говорит Василий Григорьеич. - Нам нужно формировать команду на главный старт четырехлетия. Благо, перспективной молодежи у нас достаточно. К тому же, в этом году Чемпионат мира будет уже лицензионным, и нужно экономить силы туда. Значит, На Европе мы увидим новые лица в сборной Украины? Не совсем так. На континентальное первенство в Минск поедут проверенные бойцы - действующая чемпионка Европы Наталия Троценко, призеры Пекина Наталия Давыдова и Ольга Коробка, а также Надежда Миронюк и три Юлии – Артемова, Довгаль и Деркач. Вы не назвали имени четвертой Юлии, Калины. Да, бронзовая призерша последнего Чемпионата мира ближайшее континентальное первенство в Белоруссии пропустит. Это решение было принято еще на старте сезона, мы решили ее придержать. Дело в том, что Калина прогрессирует не по дням, а по часам. Юлия – одна из главных медальных надежд на Олимпиаду в Лондоне. Но очень уж быстро Калина поднялась в результатах! Выиграла юниорское первенство Европы, а уже через год попала в призы «взрослых» Чемпионатов Европы и мира. Так что пускай девочка сосредоточится на подготовке к мировому первенству в Турции. Так почему же вы все-таки не везете молодежь, а берете практически оптимальный состав? Мы хотим узнать слабое звено в женской сборной Украины по тяжелой атлетике. Ведь чтобы взять молодых, нужно распрощаться с кем-то. И если я увижу, что сегодняшние сборницы не справляются, тогда на их место буду внедрять новых людей. А у молодежи свои хлопоты: Дрюмова, Власенко, Козенко и Золотарева готовятся на юниорский Чемпионат мира. Чибисова, Сирота и Вахтинская – на юношеские Олимпийские Игры в Сингапуре. Эти спортсменки готовятся вместе с первой командой, потому как денег на отдельные сборы страна не выделяет. Какие готовите сюрпризы на Чемпионат Европы? Мы попробуем в новом весе бронзовую призершу Оимпиады в Пекине Наталию Давыдову – она выступит в категории до 75 кг. После почти двухлетнего перерыва на серьезном международном старте выступит Ольга Коробка. Да, она наконец-то вернулась. Но мы не форсируем ее подготовку и не требуем сиюминутного результата. Ни я, ни Министерство. Нам Оля нужна здоровой, на носу Олимпийские Игры. Судя по всему, медальных задач на Чемпионат Европы-2010 вы не ставите вообще. Что вы! Конечно ставлю! А как же Троценко, Давыдова, Артемова... Это те спортсменки, которые никогда не ездили на соревнования, лишь бы страну чужую посмотреть. Но первоочередная задача – избежать ненужных травм перед лицензионным Чемпионатом мира. Как считаете, будет ли у нас «золото»? Выиграть кому-либо из моих подопечных будет очень тяжело. При такой подготовке, как у нас, мы не сможем создать конкуренцию сборным России, Турции и Польши. На Пасху первая партия наших спортсменок вылетает в Беларусь, а сегодня денег еще нет! Мы не знаем – полетим мы, не полетим. Билеты якобы уже взяли, а по суточным нет никакой конкретики. В любом случаи, нам нужно делать свое дело. Все зависит от количества подходов, которые понадобятся нашим девочкам. Если травмы обойдут стороной, то мы должны попасть в командную «тройку». Какие на сегодняшний день есть проблемы в лагере женской сборной? Традиционные – не хватает денег на восстановление и питание тяжелоатлеток. Честно скажу – нет проблем у Коробки и Троценко. Есть люди, которые им помогают, личные тренера. С остальными девочками не все так хорошо. Деньги на питания выделяются равными сумами на всех спортсменов, но скажите: если гимнастка весит 35 кг, а Коробка – 170, то могут ли они на одну и ту же сумму питаться рационально? Чувствуете разницу? А вот так мы и готовили ее не Олимпиаду в Пекин, искали сами деньги. Следующее – восстановительные препараты. У нас их не хватает, и Украина серьезно отстает от всего мира в этом компоненте. Из-за таких проблем много травм. Затрачены калории - их надо возвращать. А нет фармакологического обеспечения – оп! и травма. Белорусские стены нам помогут? Ой, если бы она в какой то стране была легче, эта штанга, то можно было бы судить. Но она 100 кг – и в Бангладеш, и в Белоруссии, и в Киеве. Но нужно признаться - украинцы, хозяева помоста и русские будут себя чувствовать комфортнее. Turnir.com.ua

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