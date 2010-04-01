Формула-1. В команде «Рено» россиянина Петрова заменит украинец!

Настоящим «украинским прорывом» можно назвать желание руководства команды «Рено» заменить россиянина Виталия Петрова на известного украинского гонщика и авиапланериста Л.Черновецкого - уроженца города Кобеляки Полтавской области. Таким образом, впервые в Формуле-1 будет выступать наш соотечественник. Кобелякский спортсмен, несмотря на молодость, имеет богатый опыт участия в международных ралли и трансконтинентальных полетах. На одном из ралли – в тропической зоне Исландии – талантливого гонщика приметили руководители команды «Рено». А поскольку дела Виталия Петрова на последних Гран-при идут не очень хорошо, то возникла идея привлечь украинца. Боссы «Рено» уверены – в лице Черновецкого Формулу-1 ждет настоящая сенсация. («СПОРТглавред», 1 апреля, 2010 г.)