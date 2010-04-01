Шовковского покусал собственный пес

Вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский пострадал от зубов собственной собаки. Не подозревая о возможной опасности, известный футболист вывел своего любимца на прогулку. Отвлекшись на телефонный звонок, футболист наступил на лапу своего пса. Тот мгновенно продемонстрировал чудеса реакции и вонзил зубы в ногу голкипера. Шовковский поспешил отметить, что виной всему вовсе не слабые нервы его пса, а настырные журналисты. Именно они отвлекли футболиста своим звонком. Комментируя сообщения о своем возможном уходе из сборной, он и потерял бдительность. Пес, по словам спортсмена, поступил «как настоящий мужчина, дав сдачи». Кого бы ни винил Александр в несчастье, а 30 уколов в живот ему избежать не удастся. Как сообщили врачи, у пса Шовковского с нервами и вправду было не всё в порядке. Видимо, именно частые стрессы от звонков журналистов и привели его к бешенству. «Во всем нужно искать плюсы. Благодаря уколам и свои нервы успокою», - шутливо отметил Александр. Не забывайте шутить и вы, особенно первого апреля. («СПОРТглавред», 1 апреля, 2010 г.)