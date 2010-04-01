Игрок «Ливерпуля» и сборной Испании отказался переходить в «Спартак»

Полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Испании Альберт Риера отказался от перехода в московский «Спартак». Риера решил остаться в «Ливерпуле» до конца сезона-2009/10, а затем определиться со своим будущим. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Sky Sports. Риера подчеркнул, что он хочет продолжить карьеру в «Ливерпуле», поскольку этот клуб является одним из лучших в мире. Ранее сообщалось, что Риера приостановил переговоры со «Спартаком», получив ряд предложений от других клубов, которые посулили игроку более выгодные условия контракта, чем те, которые предлагал «Спартак». Риера, потерявший место в основном составе «Ливерпуля», в середине марта 2010 года раскритиковал свою команду и ее тренера Рафаэля Бенитеса, за что был отстранен от матчей «Ливерпуля».