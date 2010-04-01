Каллен выразил жесткую позицию УЕФА по подготовке Украины к Евро-2012

Сегодня, 1 апреля, операционный директор УЕФА Мартин Каллен и директор МОК «Украина Евро-2012» Маркиян Лубкивский провели ряд встреч с представителями принимающих городов. В частности, Каллен и Лубкивский провели переговоры с Львовским городским головой Андреем Садовым, первым заместителем главы Киевской городской госадминистрации Анатолием Голучбенко, первым заместителем Донецкого мэра Николаем Волковым и заместителем Харьковского мэра Виталием Христоевым. Во время встреч была выражена жесткая позиция УЕФА по поводу подготовки украинских принимающих городов к проведению Евро-2012. В частности, Мартин Каллен подчеркнул, что сегодня особенно важно немедленно решить все проблемные вопросы. «Времени на волокиту уже нет. Необходимо реагировать качественно и быстро на те вызовы, которые встают перед нами», - предостерег представитель УЕФА. Со своей стороны, руководители городов заверили, что все замечания будут учтены, и требования УЕФА будут выполнены в назначенный срок. Каллен также напомнил, что УЕФА готовит аудит ходу строительства аэропортов четырех принимающих городов. Во время встречи отдельно был обсужден также ход подготовки к визиту президента УЕФА Мишеля Платини в Украину – он состоится 7-8 апреля.