Футбол. На ЧМ-2010 все курильщики будут подвергаться проверке

Чемпионат мира по футболу 2010 года в ЮАР будет закрыт для курения. Во время чемпионата мира по футболу в девяти городах ЮАР, где пройдут матчи турнира будет запрещено курение, сообщает «Газета.Ru». «Мы хотим показать миру, что решительно выступаем против этой вредной привычки, - сказал в Кейптауне представитель оргкомитета Аарон Модсембеки. - Люди могут поддерживать свои команды без сигарет». Курение будет запрещено с 10 июня по 7 июля в Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане, Блумфонтейне, Нелспрейте, Претории, Рустенбурге, Порт-Элизабете и Полокване. Перед тем как попасть на стадион, каждому болельщику придется пройти проверку на анализаторе дыма, чтобы удостовериться, что он не курил перед этим 24 часа. «В противном случае будет взиматься штраф», - отметил Модсембеки. К антитабачному контролю над посетителями стадионов будут привлечены 23 тыс добровольцев. Ранее организаторы чемпионата мира в ЮАР заверили, что готовы к отражению возможных террористических акций.