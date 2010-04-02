«Ред Булл» проведет демонстрационные заезды в Колумбии

Экс-пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард примет участие в демонстрационных заездах «Ред Булл» в Колумбии. Шотландец признался, что впервые посетит эту южноамериканскую страну, но надеется на теплый прием хозяев. Кроме того, Дэвид ответил на вопрос о том, почему он не самый большой друг бывшего соперника в «Формуле-1» колумбийца Хуане-Пабло Монтойи. «Я впервые поеду в Колумбию, но я уже несколько раз бывал в Южной Америке, так что ожидаю такого же теплого приема, как в других странах этого региона. Однако в Колумбии иная культура, и мне хочется взглянуть на нее поближе. Я никогда не управлял болидом «Формулы-1» в условиях высокогорья, но, несмотря на то, что мощность мотора немного сократится из-за разреженного воздуха, уверен, шоу будет отличным. Что касается Монтойи, то он сильно отличался от остальных гонщиков «Формулы-1», и не стеснялся говорить то, что думает. На трассе он быстрый и профессиональный пилот. И хотя у нас с ним были некоторые трения, я уважаю его стиль в гонках», – цитирует Култхарда пресс-служба «Ред Булл». Отметим, что шоу в столице Колумбии Боготе пройдет 10 апреля 2010 года. sports.ru