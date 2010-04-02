Руслан Чагаев получил шанс на бой за чемпионский титул

Боксер-тяжеловес Руслан Чагаев из Узбекистана получил шанс на бой за титул чемпиона мира по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация). Эта организация назначила Чагаеву поединок за звание официального претендента против австралийца Кали Миана. Бой Чагаев - Миан состоится 22 мая 2010 года в немецком Ростоке, сообщает интернет-издание fightnews.com. Принципиальная договоренность о встрече Чагаева и Миана была достигнута еще в ноябре 2009 года. Тогда промоутер Миана Дон Кинг говорил, что победитель этого боя станет «временным» чемпионом по версии WBA. Окончательно статус поединка, а также дата и место его проведения стали известны 1 апреля. В настоящее время в рейтинге тяжеловесов WBA Миан занимает второе место, а Чагаев - третье. Чемпионом мира WBA является британец Дэвид Хэй. 3 апреля Хэй проведет обязательную защиту титулу против американца Джона Руиса, после чего, скорее всего, получит право на «добровольную» защиту титула. Когда состоится бой Хэя с Чагаевым или Мианом, пока неясно. 31-летний Чагаев в прошлом уже владел титулом WBA, но летом 2009 года был лишен чемпионского звания после срыва боя с россиянином Николаем Валуевым. На профессиональном ринге боксер из Узбекистана провел 27 боев, одержал 25 побед (17 - нокаутом), потерпел одно поражение и один поединок свел вничью. 40-летний Миан провел 38 боев, из которых 35 выиграл (29 - нокаутом) и три проиграл. «Лента.ru»