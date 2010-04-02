Клейстерс победила Энен в полуфинале турнира в Майами

Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс победила свою соотечественницу Жюстин Энен в полуфинале турнира WTA (Женская теннисная ассоциация) в Майами. Матч между двумя бывшими первыми ракетками мира завершился со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6) в пользу Клейстерс. Ее соперницей в финале будет американка Винус Уильямс, сообщает Reuters. В решающем сете Клейстерс вела со счетом 6:5 и подавала, но Энен сумела взять подачу соперницы и добилась тай-брейка. В последнем гейме Клейстерс при счете 6:6 удалось выиграть два очка подряд, что принесло ей победу в матче. В другом полуфинале, также состоявшемся в ночь на 2 апреля, Винус Уильямс победила француженку Марион Бартоли со счетом 6:3, 6:4. На турнире в Майами Уильямс посеяна под третьими номером, а Клейстерс - под 14-м. Финал женской части соревнований пройдет в субботу, 3 апреля, по местному времени. В мужской части соревнований полуфиналы состоятся 2 апреля. За выход в финал испанец Рафаэль Надаль поспорит с американцем Энди Роддиком, а чех Томаш Бердых - со шведом Робином Седерлингом. «Лента.ru»