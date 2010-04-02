Болт, Гэй и Пауэлл выступят на этапе «Бриллиантовой лиги» в августе

Олимпийский чемпион Усэйн Болт и призеры чемпионата мира Тайсон Гэй и Асафа Пауэлл выступят на дистанции 100 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюселле (Бельгия) 27 августа. В последний раз легкоатлеты соревновались друг с другом на чемпионате мира в Берлине, когда победу с новым мировым рекордом одержал Болт. Неизвестно, будут ли Болт, Гэй и Пауэлл принимать участие в одном соревновании до августа. Однако Болт и Пауэлл уже подтвердили свое выступление на другом этапе «Бриллиантовой лиги» – в Париже 16 июля, сообщает Trackalerts.