Травма Аршавина оказалась серьезной

Травма российского форварда Андрея Аршавина, полученная им в матче Лиги чемпионов за лондонский «Арсенал», оказалась серьезной. По словам футболиста, судя по всему, он надорвал икроножную мышцу. В лучшем случае, Аршавин вернется в строй через три недели, а в худшем - больше не выйдет на поле в нынешнем сезоне, пишет издание «Спорт-Экспресс». Россиянин получил травму 31 марта в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:2). Аршавин вышел на поле в стартовом составе, но из-за повреждения был заменен уже на 27-й минуте. По словам нападающего, он получил травму «на ровном месте»: «Даже контакта с соперником не было». Ответный матч между «Барселоной» и «Арсеналом» состоится 6 апреля в Испании. Аршавин признал, что в Барселоне его команде будет очень сложно, но отметил, что и в Лондоне «Арсеналу» было нелегко. Россиянин считает, что в настоящее время «Барселона» показывает лучший футбол в мире. В первом матче с «Барселоной» травмы получили еще два игрока «Арсенала»: защитник Вильям Галлас и полузащитник Сеск Фабрегас. Оба футболиста выбыли из строя до конца сезона. За испанскую команду в ответной игре из-за дисквалификаций не сыграют основные центральные защитники Карлес Пуйоль и Херард Пике. «Лента.ru»