Капитан «Арсенала» выбыл до конца сезона из-за перелома

Капитан лондонского «Арсенала» Франсеск Фабрегас выбыл до конца сезона из-за перелома малоберцовой кости, сообщает BBC News. Полузащитник получил травму после столкновения с защитником «Барселоны» Карлесом Пуйолем в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По итогам эпизода, судья удалил Пуйоля с поля и назначил пенальти в ворота испанского клуба. Реализованный Фабрегасом одиннадцатиметровый позволил «Арсеналу» сравнять счет в матче, по ходу которого «канониры» уступали 0:2. Встреча так и закончилась вничью - 2:2. Сам Фабрегас заявил, что в момент исполнения пенальти он практически не чувствовал боли, зато уже после гола почувствовал, что «больше не может ходить». Тем не менее, футболист доиграл матч до конца. Ответный матч между «Барселоной» и «Арсеналом» пройдет в столице Каталонии 6 апреля. «Лента.ru»