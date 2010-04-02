Роналдо забил гол в матче Кубка Либертадорес

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо, выступающий за «Коринтианс» из Сан-Паулу, забил гол в матче Кубка Либертадорес - южноамериканского аналога Лиги чемпионов. В ночь на 2 апреля Роналдо отличился в матче группового турнира с парагвайским «Серро Портеньо» (2:1), открыв счет на 37-й минуте, сообщает Reuters. На 64-й минуте капитан «Коринтианса» Шикао забил второй гол, реализовав штрафной удар. За 11 минут до конца встречи полузащитник «Серро Портеньо» Хулио дос Сантос отыграл один мяч. Лучшим игроком встречи был признан выступающий за «Коринтианс» бывший игрок сборной Бразилии Роберто Карлос. В Кубке Либертадорес «Коринтианс» выступает в первой группе и занимает первое место, набрав десять очков в четырех матчах. Вторым с семью очками идет уругвайский «Расинг», у колумбийского «Индепендьенте» четыре очка, у «Серро Портеньо» - одно. «Лента.ru»