«Интеру» не понравился перенос матча ЦСКА – «Зенит»

Руководство миланского «Интера» и главный тренер команды Жозе Моуринью остались недовольны переносом матча чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом». ЦСКА является соперником «Интера» по 1/4 финала Лиги чемпионов, и итальянцы считают, что игру перенесли, чтобы помочь армейцам подготовиться к ответному матчу с «Интером», сообщает интернет-издание Bobsoccer.ru. Игра четвертого тура чемпионата России по футболу ЦСКА – «Зенит» должна была состояться 3 апреля в 14:00 по московскому времени. О переносе матча было объявлено 1 апреля. Это решение связано с тем, что в канун Пасхи основные силы московской милиции будут сосредоточены на охране православных храмов, и на обеспечение безопасности футбольного матча ресурсов не хватит. Как отмечает Bobsoccer.ru, руководство «Интера» не верит, что встречу перенесли в связи с требованиями МВД. Итальянцы считают, что это сделано для того, чтобы ЦСКА лучше подготовился к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Москве 6 апреля. Первый матч состоялся 31 марта в Милане и завершился победой «Интера» со счетом 1:0. На ответную игру в Москве итальянская команда планирует прилететь в воскресенье, 4 апреля. Итальянцы рассчитывают, что уже вечером 4 апреля им разрешат провести тренировку на искусственном газоне Большой спортивной арены «Лужники». Что касается матча ЦСКА – «Зенит», то новая дата его проведения должна быть названа 2 апреля. 1 апреля интернет-издание Sports.ru сообщило, что ориентировочной датой проведения встречи является 14 апреля. «Лента.ru»