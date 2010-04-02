Рудковская: Федерация должна поддержать Плющенко

Жена Евгения Плющенко, известный продюсер и менеджер спортсмена Яна Рудковская считает, что Федерация фигурного катания России заняла неправильную позицию в ситуации с ледовым шоу «Короли льда», организованного фигуристом. Напомним, что ФФКР написала письмо в международный союз конькобежцев (ISU), где отметила, что Плющенко выступает в ледовом шоу с травмой. «Я знаю о переписке ISU и федерации. Считаю, что последняя должна поддержать Евгения. У него давние проблемы с коленями, но в шоу он умышленно исключил из программы все травмоопасные элементы. Так что никаких проблем здесь быть не должно», — сказала она в интервью «Известиям». Отметим, что глава ФФКР Валентин Писеев отрицает инициативу со стороны организации. По его словам ISU сам запросил необходимые документы и отказать федерация была не вправе. Чемпионат.ру