Васильев: То, что сделал Писеев, считаю служебным преступлением

Олимпийский чемпион Сараево Олег Васильев, который некоторое время тренировал пару Мухортова — Траньков, рассказал о причинах распада дуэта. «Причин такого решения может быть много, но основная, на мой взгляд, в том, что Максим, к сожалению, не привык к жестким условиям работы. Он всю свою сознательную жизнь, когда работал в другой группе (еще до Москвиной), руководил процессом, считал, что все знает, все умеет, и все должны делать то, что он считает нужным. Думаю, что Маша и Максим и на 50 процентов не использовали тот потенциал, который в них был заложен. Через пару лет из них можно было бы сделать конфетку. Поэтому жалко, конечно, что пара прекратила свое существование. У меня есть достоверная информация, что Максим Траньков и Валентин Николаевич Писеев в декабре 2009 года, во время чемпионата страны, заключили соглашение о том, что пара Мухортова-Траньков прекратит свое существование по окончании сезона, и Максим будет тренироваться с другой партнершей. Макс договорился об этом за спиной у своей партнерши, а президент федерации — за спиной у тренера одной из ведущих пар России и мира. То, что сделал Писеев, я считаю служебным преступлением: президент федерации фигурного катания сознательно развалил ведущую пару страны. Это просто немыслимо!» — написал Васильев в своем блоге на сайте sports.ru. Чемпионат.ру