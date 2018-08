Пилоты «Украинского духа» готовы к Yalta Grand Prix of the Sea 2010

Чемпионы мира прошлого года по кольцевым гонкам в открытом море, команда «Украинский дух», продолжают подготовку к первым стартам сезона. Успешно пройдя в Антверпене обязательные краш-тесты для участия в мировом первенстве в классе Evolution, Виктор Шемчук и Аарон Кьянтар подтвердили готовность побороться за Кубок Yalta Grand Prix of the Sea 2010! Перед открытием сезона Чемпионата мира по кольцевым гонкам в открытом море в классах болидов SuperSport и Evolution на Кубок Yalta Grand Prix of the Sea 2010, который состоится 7-9 мая 2010 года в Ялте, участники украинской команды прошли обязательные испытания на «выживание» в критической ситуации, от которой во время гонок не застрахован никто. Пилоты проходят краш-тест в бассейне. Для этого гонщики садятся в специальную капсулу, которую неожиданно опрокидывают с метровой высоты в воду. Испытания проходят в два этапа: первое задание заключается в том, что бы оперативно отстегнуться и выплыть на поверхность, второе задание – пробыть под водой две минуты дыша воздухом из баллона и только затем выплыть. Испытания успешно прошли пилоты команды «Украинский дух» в классе Evolution Виктор Шемчук и Аарон Кьянтар, а так же запасной пилот Одриен Кьянтар. Класс Evolution отличается более мощными и большими по объему двигателями, которые позволяют развивать скорость более 110 миль в час (205 км/час). Во время гонки пилоты в этом классе пристегнуты к креслу пятиточечными ремнями в капсуле безопасности. В этом сезоне команда «Украинский дух» будет представлена в двух классах – Evolution и SuperSport. Первый этап чемпионата мира по кольцевым гонкам в открытом море в Ялте примет около 20 команд. Болельщиков со всего мира ждет незабываемое зрелище – гонки на высокоскоростных лодках на фоне удивительной крымской природы.