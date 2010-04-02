Формула-1. Хэмилтон на Гран-при в Малайзии «делает» всех!

Льюис Хэмилтон удержался на первой строчке и во второй пятничной тренировке гран-при Малайзии. Британец первым среди лидеров поставил мягкие шины и долгое время опережал соперников почти на секунду. Но и позже, когда те тоже примерили Soft, экс-чемпион смог сохранить за собой лучшее время. Под конец сессии велика была вероятность дождя, потому почти никто не стал выезжать в квалификационной конфигурации - и время Льюиса осталось на первой строчке. Следом, несмотря на возможные проблемы с рулевым усилителем (гонщик жаловался на них, но команда ничего не нашла) расположился Себастьян Феттель, всего на 0,002 опередивший Нико Росберга. Хорошую форму «Макларен» и «Мерседес» подтвердили также Дженсон Баттон и Михаэль Шумахер, попавшие в первую пятерку. Другим лидерам повезло меньше - Марк Уэббер прекратил сессию ещё до середины из-за поломки, гонщики «Феррари» до последнего оставались в конце второй десятки и лишь потом немножко улучшили свои результаты. Виталий Петров проехал не так много кругов, но смог показать девятый результат. Из пилотов новых команд лучшим, как и с утра, оказался Ярно Трулли из «Лотус», который не только показал 18-й результат, но и уступил лишь секунду Нико Хюлкенбергу, пишет F1news.ru. Сессия была отмечена несколькими пилотскими ошибками. Особенно отличились гонщики «Торо Россо», которые вылетали с трассы трижды за три минуты. Также ширины асфальта не хватило Сенне и Сутилу, а Кобаяши закрутило на торможении в 9-м повороте. Вот как расположились гонщики: 1. Хэмилтон («Макларен»), 2. Феттель («Ред Булл»), 3. Росберг («Мерседес»), 4. Баттон («Макларен»), 5. Шумахер («Мерседес»), 6. Кубица («Рено»), 7. Алонсо («Феррари»), 8. Буэми («Торо Россо»), 9. Петров («Рено»), 10. Сутил («Форс Индия»).