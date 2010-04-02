Валуев пошел заниматься боксом в «Единую Россию»

Российский боксер-тяжеловес Николай Валуев вступил в петербургское отделение партии «Единая Россия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отделения партии. Сам боксер заявил, что пока не собирается уходить из спорта. При этом он подчеркнул, что уже начал задумываться о дальнейшей деятельности. В партии Николай Валуев будет заниматься развитием детского спорта. В частности, он будет курировать программу по строительству боксерских школ в каждом районе Санкт-Петербурга. Партийный билет боксеру вручил руководитель регионального отделения партии, спикер городского парламента Вадим Тюльпанов. Он также подарил боксеру позолоченные перчатки. Кроме того, Тюльпанов не исключил, что в ближайшее время Валуев может принять участие в выборах. Николай Валуев начал профессиональную карьеру в 1993 году. К настоящему времени он провел 53 боя. Боксер одержал 50 побед, причем 34 из них - нокаутом. Валуев является первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации). «Лента.ru»