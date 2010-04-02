Семин: От Алиева, который играл у меня в «Динамо», пока только 70 процентов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин разобрал игру своей команды на старте чемпионата России, заявив, что большинство футболистов «Локомотива» пока действуют далеко не на пределе своих возможностей, передает Sports.ru. «Пусть Алиев будет плеймейкером, но плюс к этому надо как следует в оборону отходить. И те, и другие функции у него прописаны. Но, наверное, Алиев не всегда в полном объеме их выполняет, потому что сказывается продолжительное отсутствие игровой практики. От того Алиева, который играл у меня в «Динамо», пока есть только 70 процентов. Хорошо, когда функции разыгрывающего попеременно переходят от одного к другому. Но и Тарасову нужно время, чтобы он заиграл в свою силу. Не забывайте, что Сычев он пропустил из-за травмы около сорока дней. Дима не в лучших кондициях, должен сам себя подстегнуть. От него нужен результат прямо сейчас – чемпионат уже начался. А ждать, пока поля придут в норму, непрофессионально. У другого нашего форварда, Траоре, другая проблема – не может забить первый гол. Забьет – все придет в норму. У меня к Траоре меньше всех претензий, потому что он борется и выкладывается до конца. Одемвинги начинает игры не в стартовом составе. Я верю в Питера, он должен вот-вот найти себя и продемонстрировать лучшие качества. Центр обороны в матче со «Спартаком» выглядел неважно. Особенно до тех пор, пока на поле находился Веллитон. Мы рисковали: Баша пропустил две недели, растерял игровую практику. И его включение в состав не оправдало себя. Но я верю игрокам, когда они говорят: «Я готов!». Что касается отсутствия в последней игре Дуймовича – все дело в лимите на легионеров. У нас нет российского вратаря; в этом случае на поле выходит либо Шарлес, либо Дуймович.