«Спартак» призывает болельщиков отказаться от мата

В четверг после тренировки генеральный директор московского «Спартака» Валерий Карпин встретился с болельщиками клуба. Общение, происходившее в неформальной обстановке, затрагивало наиболее острые проблемы. В итоге заинтересованные стороны решили выступить с обращением ко всем болельщикам клуба. «ФК «Спартак» и фан-клуб ФК «Спартак-Москва» обращаются к болельщикам с убедительной просьбой отказаться от употребления нецензурной лексики. Тем более что в арсенале поклонников красно-белых есть немало замечательных речовок, скандирований и песен, направленных на поддержку любимой команды, а не на унижение соперников в оскорбительной форме. Давайте не будем поддаваться на провокации и сосредоточим все усилия на мощной и красивой поддержке «Спартака»!», – говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте клуба.